Desarticulat un punt de venda de droga

Verificat per

Verificat per

Publicat per

La policia va desarticular ahir un punt de venda de cocaïna al centre d’Escaldes-Engordany després d’una investigació que va culminar amb dues detencions i el decomís de substàncies estupefaents, diners en efectiu i material relacionat amb el tràfic de drogues.

El dispositiu es va activar després de diverses informacions que alertaven sobre l’existència d’un punt de venda actiu a la zona. Durant les vigilàncies, els agents especialitzats en delictes contra la salut pública van interceptar un home de 32 anys que acabava de comprar una dosi de 0,88 grams de cocaïna al carrer. El comprador va admetre haver adquirit la droga i va assenyalar que no era la primera vegada que acudia al mateix punt.

La investigació va continuar durant tota la nit, i a primera hora del matí d’ahir els agents van detenir el presumpte traficant, un home de 37 anys, quan sortia de casa per anar a treballar. En el moment de l’arrest portava 1.300 euros en bitllets de 50, presumptament provinents de la venda de cocaïna, que es comercialitza entre 50 i 60 euros la dosi.

L’escorcoll posterior al domicili del sospitós va permetre trobar vuit embolcalls més de cocaïna, amb un pes total de set grams, una bàscula de precisió amb restes de droga, 175 euros més en efectiu i altre material típic del tràfic, com ara bosses per preparar dosis i substàncies que s’acostumen a barrejar amb la droga per augmentar-ne el pes.

Els dos arrestats van passar ahir a disposició judicial mentre que la investigació continua oberta i no es descarten més detencions, segons el comunicat de la policia.