El debat sobre l'acord d'associació acaba amb empat tècnic

Publicat per Gerard E. Mur Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

Debat asserenat i dinàmic entorn de l’acord d’associació convocat pel Col·legi d’Economistes i celebrat aquest vespre al Centre de Congressos d’Andorra la Vella, que ha finalitzat amb un empat tècnic, en una enquesta contestada pels assistents, entre els partidaris del No (48%) i del Sí (47%) i un 5% de vots en blanc. L'enquesta, on es demanava què es votaria si l'acord d'associació se celebrés avui, s'ha repetit dues vegades, una a l'inici del debat, amb uns resultats majoritàriament favorables al No (51%) vers el Sí (43%) i 6% de vots en blanc i una altre vegada al final, amb els resultats anteriorment esmentats.

QR per facilitar les votacions al debat del Col·legi d'EconomistesFernando Galindo

Un espectador votant en l'enquestaFernando Galindo

La taula rodona l’han conformat sis experts coneixedors de la lletra petita del pacte que el Govern ha negociat amb la Unió Europea: Gilbert Saboya, exconseller general i exministre d’Afers Exteriors i Economia, Pol Bartolomé, conseller general de Concòrdia, Albert Gomà, politòleg, Ramon Tremosa, economista català i exdiputat al Parlament Europeu (Junts per Catalunya), Joan Carles Miñana, jurista i Maria Cosan, economista experta en assegurances i pensions.

Ignasi de Planell ha moderat el debat sobre l'acord d'associació amb la Unió EuropeaFernando Galindo

La discussió s’ha centrat molt especialment en les afectacions de l’acord sobre el sector financer (control bancari, pensions...). Altres eixos del debat han estat el control migratori, el futur de la competitivitat de les professions liberals, l’adequació o no d’aplicar un pacte com el que s’ha negociat quan el Principat té altres assumptes de fons per resoldre o la necessitat d’assumir un acord que alguns dels ponents han considerat que té una envergadura excessiva. Els sis ponents han reconegut mútuament els beneficis i les pèrdues que suposa l’acord en un intercanvi d’arguments que no ha destapat distàncies insalvables (malgrat que els posicionaments han estat molt clars).

L'exeurodiputat Ramon Tremosa ha estat un dels ponents del debatFernando Galindo