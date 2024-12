Coopalsa preveu tancar l'any amb 5,5 milions d'usuaris

Publicat per Agències Verificat per Creat: Actualitzat:

Coopalsa preveu tancar l'any amb un total de 5,5 milions d'usuaris en els trajectes en les línies L2 (Andorra la Vella-Encamp), L4 (Andorra la Vella-Pas de la Casa), L5 (Andorra la Vella-Arinsal), L6 (Andorra la Vella-Ordino) i Línia Circular (Andorra la Vella-Escaldes). Així ho ha manifestat el gerent de Coopalsa, Gabriel Dallerès, que ha confirmat que passarà del 10% respecte a les xifres de l'any anterior, les quals es van situar en uns 5 milions de persones. Cal recordar que els usuaris que conformen aquestes dades no són únics. Una previsió que va a l'alça, sobretot des del 2019, on la previsió de la companyia era de 2,4 milions, i que també és causada per la gratuïtat del servei per als residents al país, encara que no és l'únic factor a tenir en compte. "Molta gent comença a utilitzar el transport públic pel boca a boca, per la manca d'un vehicle personal o pels grans costos que suposa tenir-ho, tot i tenir el permís de conducció", ha concretat Dallerès.

Els usuaris que regularment es beneficien dels serveis de transport públic que ofereix Coopalsa ho han valorat amb un notable, el que es tradueix amb una nota de 7,5 sobre 10. Entre els 6 i el 31 d'agost, han estat 379 usuaris els enquestats a peu dret a les parades per poder fer la periòdica valoració dels serveis oferts. Enguany, s'ha patit una disminució de 0,8 punts respecte de les dades presentades el novembre del 2023. Com a punts forts, s'han trobat aspectes com la puntualitat, amb un 6,6; la conducció, amb un 7,5; i l'amabilitat, amb un 8,5, uns àmbits que "encara tenen molt marge de millora", segons ha confirmat Dallerès. Pel que fa als punts febles, s'ha destacat la necessitat d'implementar millores en l'aplicació, més freqüència de pas i més horari nocturn. Respecte a aquest darrer punt, el gerent de Coopalsa ha recordat que les dades queden "antiquades", ja que l'1 de setembre es va implementar la prova pilot per augmentar el bus nocturn de dilluns a dijous.

Una de les grans incògnites sobre les línies que es regulen des de la companyia és la possible ampliació de la línia nocturna fins al Pas de la Casa. "S'ha de quantificar, és a dir, quina gent caldria per donar aquest servei o quin és el mitjà més adient per oferir el servei en funció dels usuaris. Però s'ha de fer un estudi", ha mencionat Dallerès. Així doncs, ha recalcat les dificultats en el trànsit en certs períodes de l'any com a l'hivern. Actualment, també s'està valorant l'allargament de l'L6 (línia que connecta la capital amb Ordino) fins a la Cortinada, una demanda que va fer la cònsol major d'Ordino, Maria del Mar Coma, a causa del gran augment de la població que fa ús de la línia comunal per arribar-hi, i que sembla que el Govern està disposat a fer-la realitat. Cal destacar que el servei s'ofereix un cop al matí i un altre a la nit, però la voluntat és canviar definitivament el trajecte. Per la seva banda, el gerent de Coopalsa ha mencionat que són serveis que tenen bona acceptació, però que no és una realitat, ja que les necessitats de la població són diverses. "Hem de mirar la globalitat d'aquests recursos i veure si la necessitat fa que hi hagi d'haver canvis", ha incidit recordant que la decisió final en ambdós casos recau en l'administració.

Els perfils dels usuaris també comencen a canviar amb una baixada de la mitjana d'edat, l'increment d'usuaris de les parròquies centrals que realitzen trajectes curts i un gran ús de l'abonament gratuït. COOPALSA és la UTE formada per Cooperativa Interurbana, líder del transport públic a Andorra fins a l'inici de la concessió i de les més antigues del sector, i Transpisa, la filial andorrana de l'empresa Alsa. Aquesta és la quarta vegada des de l'inici de la concessió, que es fa una enquesta d'aquestes característiques, el que permet obtenir una fotografia fidel del que pensen els usuaris del transport públic, conèixer el seu perfil i veure el grau de satisfacció, per poder implementar millores i augmentar la qualitat del servei.

Continuar millorant el servei



Des de l'empresa s'intenta que les puntuacions es mantinguin i, de la mateixa manera, que el nou personal es pugui adaptar el més ràpid possible al material de feina o, inclús, l'idioma, ja que ofereixen classes de català que tenen èxit. Pel que fa a la puntualitat, Dallerès ha mencionat que, sovint, és un factor que ells mateixos no poden controlar per restriccions en la mobilitat per gran afluència de vehicles, obres o actes públics de les corporacions comunals que es realitzen en les rutes de les línies i obliguen a canviar el trajecte. "Cada vegada que hi ha pertorbació, s'ha de comunicar a l'usuari, encara que, de vegades, no es disposa del temps suficient", ha recordat. Així doncs, Dallerès ha destacat que s'ha de poder millorar les comunicacions via xarxes socials, assenyalant que hi ha un sector que no s'informa a través de la tecnologia i també s'ha de tenir en compte.

En relació amb la saturació de busos i la millora de la freqüència, Dallerès ha assegurat que són paràmetres que, actualment, estan en estudi, gràcies a la informació que recapten diàriament. "Quan un conductor ha arribat al màxim de la capacitat de l'autobús i deixa a terra persones, té l'ordre de trucar a la central i reportar l'hora, la línia i les persones que no han pogut pujar al bus", ha al·legat. A partir d'aquests paràmetres, és com veuen les línies i horaris més crítics. Altrament, s'ha revelat que hi ha 35 busos assignats a línies i 15-16 més de reforç, i que el personal s'ha estabilitzat, encara que durant les èpoques de temporades baixes, se sol sofrir un degoteig que es reposa sense massa problemes.

Finalment, Coopalsa també ofereix uns estudis de clima per conèixer l'ambient entre treballadors, el qual, enguany, ha estat valorat amb un 7,3. Les demandes més freqüents han estat la millora de la gestió, els horaris i la comunicació interna, fet que ja comencen a treballar amb el comitè d'empresa.