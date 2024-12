Baró afirma que Govern "paga favors que es deuen" amb el nomenament de Pallarés

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

Un cas de "nepotisme", una elecció "a dit" i un nomenament que "respon a la utilització d'organismes públics com a moneda de canvi per pagar favors que es deuen". És la valoració que ha fet el president del Partit Socialdemòcrata, Pere Baró, de la designació de l'exministra i presidenta d'Acció!, Judith Pallarés, com a secretària de l'Institut de les Dones (IAD), aprovada ahir pel consell de ministres. Baró ha manifestat que "no pot ser que Demòcrates per Andorra es cobri favors polítics posant a amics a un Institut que ha de viure moments importants com ara la despenalització de l'avortament", segons informa el PS en un comunicat.

Pere Baró ha remarcat que el Govern hauria d'haver escollit per al càrrec una persona que formi part ara de l'equip de l'entitat i ha assegurat que Judith Pallarés "no criticarà les accions de l'executiu en aquesta matèria" i ha anunciat que el PS sí que continuarà fent-lo per "garantir i impulsar els drets de totes les dones que conformen el nostre país".