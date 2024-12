AE denuncia internaments forçosos a salut mental

Andorra Endavant (AE) alerta sobre internaments forçosos i un cas d’abús sexual entre interns a salut mental. A través d’un comunicat, el partit afirma haver rebut queixes d’alguns ciutadans que “denuncien possibles irregularitats en el servei”. En concret, mencionen alguns casos en què s’han ingressat persones “únicament per haver patit un atac d’angoixa”. Un altre dels punts que destaquen és la denúncia recent d’abús sexual entre interns dins el mateix servei, la qual cosa, diuen, “evidencia mancances en la seguretat”, i demanen a la ministra de Salut i a la directora del SAAS “actuar amb urgència”.

La denúncia forma part d’una bateria de preguntes que Andorra Endavant ha traslladat al Govern sobre els protocols a seguir per decidir un internament, les mesures de seguretat i les millores de les condicions als serveis de salut mental. De la mateixa manera, demanen al ministeri de Salut informació detallada sobre els criteris per a internaments o les mesures de seguretat establertes per prevenir situacions d’abús, entre d’altres.

Andorra Endavant creu que és essencial una resposta clara i decidida per part del ministeri de Salut, que asseguri que aquestes situacions no es tornaran a repetir i que garanteixi un servei de qualitat que prioritzi tant la salut com la dignitat de les persones que hi són ateses.