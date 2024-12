Traslladat en helicòpter el jove que es va precipitar des d’un pis

Verificat per

El jove que es va precipitar dilluns al vespre des d’un pis al carrer Prat de la Creu d’Andorra la Vella va ser traslladat en helicòpter a l’hospital de Sant Pau de Barcelona, segons van explicar des de l’hospital de Meritxell. La víctima, de 25 anys, va patir lesions greus a conseqüència de la caiguda des d’un domicili, fet que va provocar la mobilització dels serveis d’emergència al centre de la capital. La policia va indicar que el ferit va caure des d’una alçada d’un segon o tercer pis i era resident a l’habitatge des d’on es va produir la caiguda, que hauria estat “accidental”.

Els fets van succeir pels volts de les vuit de la tarda en una zona interior del carrer on hi ha blocs de pisos i establiments, i fins al lloc dels fets es van traslladar tres patrulles de la policia, una ambulància dels bombers i una ambulància del SUM, a més d’agents del servei de circulació d’Andorra la Vella, que van regular el trànsit. Els sanitaris i els bombers van estar atenent el ferit al mateix carreró fins que el van estabilitzar i va ser traslladat a l’hospital. La policia ha obert una investigació per determinar els motius de la caiguda del jove.