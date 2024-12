SuperArte, un projecte inclusiu amb l'art i la tecnologia com a eines de transformació social

Publicat per Agències Verificat per Creat: Actualitzat:

Trencar barreres utilitzant la música. Diferents artistes musicals inclusius pujaran a dalt de l'escenari del centre de congressos d'Andorra la Vella, aquest dimecres a les set de la tarda, per demostrar que ells també poden tocar qualsevol instrument. La fundació SIFU, amb col·laboració amb el comú d'Andorra la Vella i la Fundació Privada Nostra Senyora Meritxell, presentaran el programa SuperArte, un projecte inclusiu que utilitza l’art i la tecnologia com a eines de transformació social, promovent la integració social i laboral de persones amb discapacitat. A més de l'espectacle, també hi haurà una presentació de la fundació amb la finalitat que en el futur SIFU pugui desenvolupar més formacions al Principat juntament amb altres entitats del país. I és que aquesta entitat treballa amb la integració social i laboral de les persones amb discapacitat a través de formacions o el programa SuperArte.

"Ens fa especial il·lusió que les persones que s'hi puguin acostar vegin realment un enfocament diferent de com les persones poden brillar davant d'un escenari de manera inclusiva perquè hi haurà professionals del món de la música, amb discapacitat i sense, i vegin com la música i l'art no hi entén de discapacitat, ni de límits", ha afirmat el director de fundació SIFU, Miquel Antoni Joan.

L'entitat farà una presentació del programa SuperArte, un projecte que aterra per primera vegada a Andorra. Per l'entitat suposa col·locar una primera pedra perquè la seva intenció és poder fer "formacions i intervencions a Andorra" juntament amb les entitats que hi ha en el país per tal que els projectes que desenvolupa SIFU "siguin d'utilitat i es puguin implementar amb la Fundació Privada Nostra Senyora Meritxell", ha explicat Antoni Joan. Fins ara la institució ha tingut presència a Espanya i França.

El programa SuperArte és un dels àmbits que treballa l'organització social. Aquest pla orienta, acompanya i forma a persones amb alguna discapacitat a través de beques perquè puguin "desenvolupar el seu talent", ha declarat el director. "Tant de bo qualsevol persona amb diversitat funcional aquí a Andorra tingui l'oportunitat de fer un itinerari formatiu o d'inserció laboral en el camp de la música, això és el que busquem", ha manifestat Antoni Joan, que ha agregat: "Esperem que el que es pugui veure aquesta tarda permeti a altres persones pensar i jo per què no". Des de la fundació consideren que l'art ajuda a fer veure d'una manera més ràpida i més emocional "coses que a través de les paraules i de les imatges a vegades ens costa integrar, hi ha molts estigmes que s'han de trencar a la societat actual i l'art ens permet aconseguir que aquestes barreres caiguin", ha declarat el director.

Entre els artistes amb discapacitat hi haurà l'andorrà Toni Fernández. El músic, que toca el baix i és cec, ha explicat que li fa molta il·lusió tocar en aquesta actuació. "Per mi és un honor que la fundació SIFU pugi aquí a Andorra, especialment sabent que col·laboren amb entitats del país, a més fa sis anys que col·laboro amb ells i avui jugo a casa", ha relatat Fernández. Aquest serà el primer concert, però Fernández espera això sigui "un aperitiu del què vindrà, si tot va bé". Durant la proposta el públic podrà escoltar temes coneguts, com dels Beatles o Cold Play, entre d'altres. "Només vull que vingui gent i que vegi del que és capaç aquesta gent que hi haurà a dalt de l'escenari", ha asseverat el músic del país.

L'entitat no descarta si l'activitat prolifera organitzar altres esdeveniments al Principat de cara el 2025. Això no només es plasmaria en l'àmbit musical, sinó també amb formacions.