La robòtica al món de l'estètica

La robòtica s'incorpora al món dels massatges com a tècnica innovadora per oferir experiències personalitzades. Aquest sistema es basa en la combinació de la intel·ligència artificial i la precisió robòtica, que aporta "una evolució constant dels massatges i tractaments oferts", segons ha declarat el Alejandro Ortega, distribuïdor dels robots i consultor d'oci i entreteniment. El cicle de conferències Speakers'Corner, que realitza periòdicament l'hotel Roc Blanc, ha viscut aquest dimecres la demostració i presentació d'aquest robot al país.

Un robot que incorpora diverses funcions i tractaments que, actualment, s'implementen en el món clínic i el sector del 'wellness'. Mitjançant la intel·ligència artificial, calor, pedres de volcà i tres càmeres que analitzen al pacient, es pot arribar a oferir un tractament únic i personalitzat. De fet, el propietari de Serena Spa -la primera explotadora/operadora de SPAs de luxe que ha implementat aquesta experiència a Europa-, Ramon Alandí, ha explicat que ells "ho venem com una experiència més, no com un complement de la carta que tenim fixa als hotels". Una màquina que ha estat ideada a Barcelona que presenta diverses funcions, des de massatges relaxants o per tractar patologies greus, fins a tractaments estètics reductors o de reafirmació de la pell.

Una experiència que, segons esmenten els experts, pot arribar a ser el màxim de personalitzada possible gràcies a les tres càmeres instal·lades que detecten l'estat de cada part del cos a treballat i permeten l'aplicació d'un tractament personalitzat. "Es pot arribar a entrenar la IA integrada en el robot perquè conegui a la persona després de la primera sessió i se li ofereixi un tractament en diverses sessions" ha declarat Ortega. Una de les idees que s'està a punt d'implementar en els hotels d'Alandí, així com diverses especificacions que ell mateix ha sol·licitat.

Finalment, durant la xerrada, també s'ha asseverat que aquest és només l'inici d'un nou model de negoci, responent a les demandes d'un ofici que cada vegada té més demanda, però menys oferta a causa de la gran quantitat d'esforç i hores. "La pressió d'un ésser humà no és la mateixa en el primer massatge a les vuit del matí que en el darrer a les vuit de la tarda. El robot, en canvi, treballa 24 hores durant tota la setmana amb la mateixa intensitat" ha conclòs Ortega, assenyalant que és el complement perfecte, no només per a SPAs, sinó també per a hotels sense ell, universitats, oficines i altres espais.