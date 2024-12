La primera fase de la remodelació de l'entorn de la Casa de la Vall s'adjudica per 1 milió

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

Els treballs de remodelació dels entorns de la Casa de la Vall s'iniciaran al gener després de l'adjudicació aprovada avui per Sindicatura de la primera fase de les obres a l'empresa Treballs Públics Unitats, S. A. U., per 1.044.726,74 euros, segons ha anunciat el Consell General. La primera part del projecte correspon al moviment de terres i treballs especials a la zona posterior de la seu històrica del parlament i afectaran a la zona de jardins i al pàrquing exterior.

Les obres duraran onze mesos i inclouen també la construcció del túnel del Tossal que permetrà millorar la connexió dels veïns d'aquest barri de la capital amb el centre històric quan s'acabi la remodelació, segons destaquen des del Consell General. Sindicatura remarca que l'empresa guanyadora del concurs públic ha obtingut la millor puntuació per projecte tècnic i oferta econòmica.

El Consell General assenyala que la Casa de la Vall tindrà un model 3D per representar "cada detall de l’edifici en el seu estat actual, abans de les obres de remodelació que estan previstes al llarg de l’any vinent". El model 3D preservarà digitalment la Casa de la Vall per poder elaborar "plànols amb precisió mil·limètrica de totes les estances del monument, el que serà de gran ajuda de cara a les obres de rehabilitació", exposen, afegint que les dades recollides inclouran els detalls de colors, textures i situació exacta de la totalitat dels elements actuals de l’edifici. La realització d’aquest model han estat adjudicat avui a l’empresa Estudis Topogràfics Estel per 11.500 euros.