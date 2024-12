El programa Activa’t acaba l’edició d’enguany amb vuit joves, cinc amb treball fix

Publicat per Agències Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

El programa Activa’t 2024, impulsat pel ministeri de Treball, ha donat l’oportunitat a vuit joves, que presenten alguna dificultat per incorporar-se al mercat laboral, de poder tenir la primera experiència laboral en empreses del país. Enguany, han estat vuit els joves d’entre 16 i 25 anys que han acabat el programa, cinc dels quals han pogut quedar-se treballant a l’empresa en què han realitzat les pràctiques. Una experiència enriquidora, per ambdues bandes, que ahir va celebrar l’acte de lliurament de diplomes a la sala Esteve Comes de l’edifici Prat del Rull de Govern. “Fins ara han passat trenta joves per aquest programa. És un balanç positiu i demostra el compromís del Govern amb les polítiques actives d’ocupació”, va declarar el secretari d’Estat d’Economia, Treball i Habitatge, Jordi Puy. En aquest sentit, es va destacar que la voluntat és que hi hagi més joves que vulguin incorporar-se al programa.

“Aquesta és una activació inicial cap a un futur que hauran de forjar rumb a les noves oportunitats d’un entorn laboral canviant.” Així ho va mencionar Puy durant el seu parlament abans de l’entrega de diplomes, en què també va voler reconèixer l’esforç i la dedicació demostrada per cadascun dels participants. A més, també va mencionar que sense les empreses col·laboradores, les quals ajuden en tot aquest procés, i la col·laboració del servei d’Ocupació, el programa no seria possible. La iniciativa està activa des del 2021 i es porta a terme del setembre al desembre de cada any. Es divideix en tres fases.