Perjudici de 200.000 euros a una nova víctima de l’estafa de vehicles

La presumpta estafa basada en uns beneficis increïbles gràcies a la compravenda de vehicles d’alta gamma està traient a la llum noves víctimes que van caure en la xarxa de l’estafadora, que encara es troba en presó provisional. Són diverses les persones que donen per perduts els diners que van entregar i que difícilment recuperaran. J. M., resident francès que es va instal·lar a Andorra amb la seva família el 2013, és de moment l’últim que ha presentat una denúncia contra aquesta dona andorrana, que va estafar a la família uns 200.000 euros.

Com les altres víctimes, tot va començar durant la pandèmia de la covid, quan van conèixer a través de la seva nora M. S., amb qui van començar a consolidar una amistat molt estreta. Quan ja hi havia una gran confiança, va sorgir la possibilitat de fer negoci amb la compravenda de cotxes de luxe. “Ens va dir que ella tenia contactes amb BMW perquè estava empleada en un equip de MotoGP i que era la mànager dels pilots residents”, recorda J. M., que assegura que certament ha pogut verificar que sí que hi ha una relació amb un d’aquests pilots”. Els va engrescar i els va ensenyar una llista de vehicles a elegir. L’home, amb ganes de fer una bona inversió, va fer una transferència a un concessionari d’Andorra. Com en els altres casos, els cotxes no arribaven i van començar les excuses: “No hi ha xips disponibles, o deia que volia els models més recents i que, per tant, s’havia de fer una cancel·lació i tornar a fer la comanda, problemes de salut, documents o fotos falses que d’alguna manera eren creïbles.”

L’home resident, ja cansat, es va presentar al concessionari i després d’insisitir va escoltar amb perplexitat que M. S. s’havia endut tres cotxes BMW. “Com pot ser que li donin uns vehicles gràcies a una transferència al meu nom?”, va preguntar. I encara espera la resposta i està immers en un plet. De manera desglossada, havia entregat 130.000 euros per un BMW i un Mini. De fet, assegura, hi ha dues botigues importants que “han fet operacions amb ella”. La víctima havia demanat un préstec a un banc francès i diu que “encara estic pagant els interessos”. I explica que també va “defraudar mitjançant una empresa 850.000 euros a la CASS que van tornar després”. La dona, pel que detalla, té una habilitat especial per fer verídiques les seves històries, a base d’excuses i justificacions que “són falses del tot, fins al punt que em va dir que havia d’esperar un any perquè s’havien fet massa compravendes i la marca havia tancat l’aixeta fins a la següent carrera de MotoGP que la companyia patrocinava”. L’ara presa té bones arts per convencer, tant que J. M. va accedir a la proposta de comprar dues motos Ducati, d’una versió especial en sèrie numerada i limitada a mil unitats: “Hi vaig tornar a caure perquè ella també en va comprar una, que, per cert, és al Brasil, i suposem que sí que va obtenir beneficis amb l’operació.” Cada moto valia 23.500 euros. La muller, per la seva banda, va aportar 50.000 euros per a aquesta inversió fictícia.