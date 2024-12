Mostres de fortalesa i creixement sòlid de l’economia andorrana

Verificat per

L’economia a Andorra ha continuat donant mostres de fortalesa durant el primer semestre del 2024 i ha aconseguit mantenir un creixement sòlid, malgrat el context macroeconòmic advers. Així ho indica la Cambra de Comerç, Indústria i Serveis en les conclusions dels resultats de l’enquesta de clima empresarial del primer semestre del 2024. Segons el departament d’Estadística, el PIB real andorrà ha augmentat un 1,7% interanual durant el segon trimestre del 2024; aquesta dada s’aproxima a la mitjana del període 2018-2019 (+1,8%) i se situa novament per sobre del ritme de creixement de la zona euro, destaca la Cambra.

Pel costat de la demanda, el dinamisme de l’economia andorrana s’explica principalment per dos elements clau: l’evolució favorable del consum privat –que s’ha beneficiat del vigor del mercat laboral i del creixement demogràfic– i, de manera destacada, l’excel·lent comportament del turisme, que continua registrant xifres rècord i es reforça com un pilar bàsic de l’impuls econòmic.

Per sectors, la construcció ha seguit liderant el creixement la primera meitat de l’any, malgrat l’ajust significatiu del mercat immobiliari i l’augment dels costos financers. Els serveis també han continuat amb un impuls notable i han contribuït de forma destacada a l’estímul de l’activitat econòmica. Dins el sector terciari, sobresurt el dinamisme de les activitats financeres, professionals, tecnològiques i tècniques, i les relacionades amb l’educació i la sanitat. També els serveis vinculats a l’hoteleria i al turisme han seguit experimentant una demanda molt elevada, encara que, com era d’esperar, el ritme s’ha moderat en comparació amb els forts augments del 2023. En canvi, el comerç minorista ha continuat mostrant un ritme d’avançament més aviat discret, pròxim a l’estancament. I, finalment, la recuperació de la indústria s’ha mantingut dèbil i més lenta que la del conjunt de l’economia.

Les perspectives per al conjunt de l’any 2024 apunten la continuïtat del comportament expansiu de l’economia andorrana, amb un ritme de creixement que es podria situar per sobre de l’esperat a principi d’any (+1,8%).

Entre els aspectes que fan preveure aquesta evolució positiva hi ha el manteniment de la fortalesa del mercat de treball, la moderació gradual de la inflació i les condicions més favorables de finançament, que afavoriran un millor comportament del consum i de la inversió. Un altre element important de suport és l’evolució de les economies veïnes, en particular d’Espanya, que serà l’economia avançada que més creixi aquest any, segons estimacions de l’FMI (+2,9%). Els principals riscos a la baixa sobre l’activitat són l’elevada incertesa geopolítica, la persistència d’una inflació subjacent elevada que alenteixi la baixada de tipus d’interès i la feblesa de l’entorn global i europeu.