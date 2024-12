Les estacions obriran més de 200 quilòmetres de pistes el cap de setmana

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

Grandvalira, Pal Arinsal i Ordino han anunciat que obriran més de 200 quilòmetres de pistes per aquest cap de setmana. Les nevades dels últims dies, més les que hi ha previstes per demà, juntament amb les baixes temperatures permeten produir neu amb gruixos que superaran el metre en alguns sectors, a partir de dissabte.

Grandvalira ja ha obert pràcticament 80 quilòmetres de pistes i, segons el comunicat, està previst que s'habilitin un total de 132 quilòmetres, que s'aniran ampliant progressivament. A Pal Arinsal el 68% de les pistes ja estan obertes, juntament amb el 63% dels remuntadors, però s'espera ampliar-lo al 100% aquest cap de setmana. Ordino Arcalís té previsió d'obrir pràcticament el 100% de les pistes i remuntadors a partir de dissabte.