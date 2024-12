Publicat per Gerard E. Mur Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

La Unió Sindical d’Andorra (USdA) va denunciar ahir el frau que han patit tres treballadors peruans per part d’una empresa andorrana. El sindicat acusa Construart d’oferir una feina estable al Principat a treballadors extracomunitaris sota la promesa d’un futur millor que acaba convertint-se en un engany que aboca els empleats a una situació de desemparament.

El cas denunciat afecta tres peruans contractats a través del règim de treballadors desplaçats. Aquest règim obliga l’empresa a pagar el desplaçament d’arribada al país, fet que no va succeir. Els enganys i la mala praxi s’ha donat durant tota la relació dels treballadors amb l’empresa. El gir final va ser l’acomiadament abrupte (comunicat hores d’abans de la finalització de la feina).

Altres fets denunciats són de caràcter informatiu, és a dir, falta de transparència: als assalariats no se’ls va comunicar, per exemple, que el contracte laboral només tenia una durada de sis mesos. Els peruans afectats han treballat a Andorra durant quatre mesos. Un cop van rebre la notificació verbal de l’acomiadament, l’empresa els va prometre que els reubicaria en una altra feina, però no van complir. L’advocat de l’Usda i assessors dels treballadors –Eduard Coll– assegura que se’ls ha abocat a “als llimbs” i ara estan aturats al país: “No tenen diners ni per menjar”. El dia 19 de desembre els caducarà el permís de treballador desplaçat.