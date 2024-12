L'ocupació hotelera durant el pont ha baixat un 16% respecte al 2023

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

L'ocupació mitjana durant el pont de la Puríssima, els dies 6-7 i 8 de desembre, ha estat un 16% per sota del 2023, segons ha informat la Unió Hotelera d'Andorra (UHA). Enguany s'ha registrat un 73,69% d'ocupació, unes xifres que des de l'UHA consideren que no són "satisfactòries", si es comparen amb l'any anterior.

Des de la Unió Hotelera atribueixen aquests resultats al fet que els dominis hagin estat tancats per la manca de neu com "el principal factor". Un altre dels punts clau per a l'UHA ha estat el tancament de l'accés amb França, a partir de dissabte, així com la durada del pont, que l'any passat va ser més llarg.