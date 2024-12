Immigració disposarà de 25 efectius aquest hivern

El servei d’Immigració reforçarà la seva plantilla amb tres efectius més, esdevenint un total de 25 per a la temporada d’hivern. Aquesta va ser la resposta de la ministra de Justícia i Interior, Ester Molné, davant la pregunta formulada pel conseller general del PS Pere Baró, en què es feia referència a la quantitat de personal de la qual disposa el departament per l’arribada de temporers.

Tal com explica Molné, aquest servei es compon en l’actualitat per personal adscrit al departament de policia i per treballadors annexos a Immigració. Un total de 22 efectius als quals s’afegiran, com cada temporada d’hivern, tres efectius més. Dos aniran a Immigració i un a l’àrea mèdica. L’últim és contractat per efectuar tasques més bàsiques.

Baró va demanar al ministeri si s’havia estudiat la possibilitat d’activar un protocol d’actuació per l’arribada de temporers. Qüestió a la qual Molné va respondre afirmant que ja existeix. En aquest s’inclou la documentació necessària per poder demanar una autorització d’aquest tipus. De la mateixa manera, aquests documents s’han traduït al castellà i s’han fet arribar a les ambaixades i consolats de l’Argentina, el Perú, Xile i Colòmbia.

Finalment, el conseller general del PS va preguntar per la possibilitat de fer certs tràmits en línia. La ministra va assenyalar que s’està treballant en la reenginyeria del departament per fer-los més àgils i automatitzats.