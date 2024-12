Salut inclourà les prestacions a la cartera de serveis de la CASS

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

Helena Mas ha avançat algunes de les línies d'actuació que el ministeri de Salut té previstes per a 2025. En concret, es pretén millorar els sistemes d'informació i registres; incloure o ampliar les prestacions a la cartera de serveis de la CASS; implementar avenços en matèria de salut mental; i continuar amb les accions de promoció de la salut i d'hàbits saludables.

Durant la reunió de seguiment del Pacte nacional per a la qualitat, l'eficiència i la sostenibilitat del sistema sanitari, Mas també ha exposat les accions fetes des del seu Ministeri, com la posada en marxa de la Línia verda per prevenir conductes suïcides i el Xat de suport emocional per a joves; l'adquisició d'un TAC i un mamògraf nou, entre d'altres que permeten millorar l'hospital.

Campanya contra el consum d'alcohol al Nadal

Salut ha posat en marxa una campanya contra el consum d'alcohol durant el Nadal, i que s'allargarà durant els primers mesos del 2025. Sota el lema 'L'únic consum segur d'alcohol és zero' el ministeri vol "incidir sobre els perills que comporta la ingesta d'alcohol, tant pel que fa a la conducció com en altres àmbits", aprofitant l'arribada d'un període on el consum d'alcohol és molt consumit i acceptat.