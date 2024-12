El Govern mantindrà el Museu Nacional de l’Automòbil al poble d’Encamp

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

La ministra de Cultura, Joventut i Esports, Mònica Bonell, va anunciar ahir durant la presentació del pla estratègic de museus i monuments 2024-2030, en què també van participar el director del departament de Promoció Cultural, Joan-Marc Joval, i la cap d’àrea de Museus i Monuments, Rut Casabella, que el Govern té la voluntat de mantenir el Museu Nacional de l’Automòbil a Encamp. No obstant això, Bonell va comentar que, des del comú i des de la propietat, s’està explorant la possibilitat de crear un nou espai ubicat davant de l’actual comú. “És una iniciativa que es treballa conjuntament amb el comú d’Encamp. Aquest projecte té com a objectiu millorar l’espai actual i, alhora, obrir la porta a futures ampliacions per potenciar la visita i el valor cultural del museu”, va destacar Bonell, que va afegir que el museu compta amb una col·lecció riquíssima que necessita una gestió més eficaç i que, de fet, aquesta proposta, en tot cas, la preveuria el comú encampadà amb vista a final del mandat.