Govern executa dos crèdits tous per 37.000 euros

El Govern ha executat dos nous crèdits tous per un valor total de 36.990 euros, per a dues empreses que no han pogut fer front als pagaments dels avals atorgats durant la crisi del Covid-19, tal com s'ha publicat aquest dimecres al BOPA. Una de les empreses és Coloma Events, SLU, a la qual se l'ha executat un import de 17.516,21 euros. L'altra es tracta d'Energia Verda, SLU, amb un aval de 19.474,05 euros.