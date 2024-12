La gendarmeria intercepta dos vehicles amb mil cartrons de contraban a Llemotges

Els cartrons confiscats per la gendarmeria a LlemotgesDirecció Regional de Duanes de Poitiers

La gendarmeria va interceptar, el passat 27 de novembre, dos vehicles carregats amb 1.034 cartrons de tabac procedents d'Andorra, a l'autopista A20 prop de Llemotges. La brigada de Llemotges es trobava fent un control quan un dels monovolums va intentar evitar-lo fent maniobres i va poder ser aturat. L'altre vehicle va intentar fugir a través d'un carreró sense sortida i també va poder ser controlat, segons informa el diari francès France Bleau.

Els dos conductors van ser condemnats la setmana passada a un any de presó per a un, pel fet de ser multireincident, i a 10 mesos de suspensió per l'altre, tot això acompanyat d'una multa de 124.000 euros, segons informa el mitjà francès.