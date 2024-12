FEDA apujarà la tarifa de la llum el 2025 un 2% com a màxim

Forces Elèctriques d’Andorra (FEDA) preveu apujar les tarifes com a màxim un 2% en funció de l’IPC. Tot i així, es mantindrà la competitivitat de preus amb Espanya i França, on el kW/h resulta un 40% i un 60% més car, respectivament. En l’actualitat, l’import del kW/h se situa en 0,176 euros, tal com va explicar ahir el director general de la companyia energètica, Albert Moles, en el tradicional dinar que l’empresa organitza per fer balanç de l’any.

Preguntat pels beneficis amb què la companyia preveu tancar el 2024, Moles no va donar una xifra concreta, però va afirmar que seran més alts que els de l’any anterior, que van ser de 23 milions. Entre els motius que expliquen els resultats es troba la reducció de preus per un descens de la demanda i un increment de les energies renovables. “Estem recuperant la solvència que teníem el 2019 o el 2020”, va assenyalar.

Tal com va explicar, un dels objectius que es fixa la companyia és arribar al 2030 amb el 100% de l’electricitat importada d’origen renovable i que pràcticament no hi hagi emissions de diòxid de carboni. En l’actualitat representa el 74% del total. Una acció que es complementarà amb el desenvolupament de noves infraestructures, com ara el parc eòlic al pic de Maià o les ampliacions de les xarxes de calor de FEDA Ecoterm. En total, la companyia calcula una inversió de 180 milions d’euros en els pròxims cinc anys per a la realització de projectes.

La parapública també està fent estudis per veure de quina manera aprofitar la central hidroelèctrica de l’Ospitalet, ja en territori francès. El projecte podria duplicar la producció d’aquest tipus d’energia durant els mesos de gener a març, atès que és una de les preses més grans de tot el territori pirinenc.

De la mateixa manera, el director d’operacions i noves infraestructures, Jordi Travé, va assenyalar que l’ens tanca l’any produint el 24% de la demanda energètica del país. Ho fa a través de la combinació de la cogeneració, el forn incinerador, hidroèlectric i fotovoltaic. L’objectiu és arribar a cobrir un terç de la cobertura total amb els recursos propis, tal com preveuen els objectius de la Llei d’impuls de la transició energètica i canvi climàtic. Una cobertura que varia segons l’estació de l’any, ja que en els punts més baixos pot arribar al 50%, però en els moments que creix la demanda es queda prop del 15%.

Travé va destacar que enguany s’ha detectat el pic més alt de demanda en un dia de la història d’Andorra. Va ser el 9 de gener, amb un consum acumulat de 2.567.617 kW/h, i va superar en un 4,1% el rècord anterior, del mateix mes però del 2023. Al còmput global, la demanda energètica ha augmentat un 1% respecte a l’any passat. Quant a les incidències, el temps de tall de subministrament és de 31,8 minuts, una dada superior a la dels últims anys.

Finalment, preguntat per l’acord d’associació amb Europa, Moles va dir que no ha de resultar cap problema, ja que “durant 30 anys hem gestionat l’energia amb els països veïns i la relació amb ells no ha de canviar”.