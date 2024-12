Enuig dels advocats perquè la Batllia no els lliura còpies de les causes

La manca de personal en certes batllies està fent que no es puguin lliurar còpies de les causes als advocats, situació que està provocant un profund malestar perquè el col·lectiu al·lega que això perjudica la defensa dels seus clients. Diversos lletrats han informat el Col·legi d’Advocats sobre aquesta falta de comunicació de les còpies, que qualifiquen de contrària a la llei, ja que quan s’obre el procediment en el període probatori en causes penals, el Codi de Procediment Penal indica clarament que s’han de lliurar còpies. “Aquesta situació impedeix defensar els ciutadans contra els quals es dirigeix el procediment penal”, va comentar ahir un advocat.

En general, les queixes van adreçades a les dificultats amb què es troben des de fa un mes, aproximadament. Hi ha falta de recursos humans i les còpies provoquen feina extra, ja que els dossiers s’han d’endreçar, foliar i escanejar, fet que implica que es doni prioritat als casos que hi ha detinguts i que afronten una possible pena de presó. Davant la impossibilitat de disposar de la còpia, els lletrats han d’anar a consultar-la, una situació preocupant perquè en seccions especialitzades es tracten temes greus. Els advocats comenten que els batlles no tenen mitjans per complir la llei, que inclou fer les còpies dels expedients i entregar-los.

Alhora, recorden que sense l’expedient no poden informar els clients i es produeix una “indefensió efectiva” a causa d’aquest problema. Afegeixen les dificultats amb què es troben. Per exemple, hi ha vegades que els advocats es presenten per demanar els dossiers i els diuen que han de demanar cita o bé que aquest tràmit només es fa un dia concret a la setmana per ordre del batlle. “És necessari accedir al procediment si es vol presentar un recurs i això no permet esperar una setmana”, es lamenta un lletrat. Aquestes dilacions indegudes, segons argumenten, vulneren el dret a la defensa perquè no es disposa de tots els elements per a la defensa, i recorden que al final el més perjudicat és el ciutadà que busca justícia. Els advocats han demanat suport al Consell Superior de la Justícia (CSJ) perquè actuï i resolgui aquesta situació que s’allarga.