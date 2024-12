Detingut un home de 48 anys per fer tocaments a dones embarassades

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

Un home de 48 anys va ser detingut dimarts al matí, a Sant Julià, per haver agredit i assetjat sexualment a dones embarassades. L'home es va fer passar per ginecòleg per apropar-se a la víctima, que va denunciar els fets, i demanar-li si podia prendre el pols. En aquest moment, l'arrestat va aprofitar per tocar-li la panxa i la zona genital, i després va fugir.

Arran de la primera denuncia, el cas es va judicialitzar, i el cos va constatar que l'home era reincident, i ja ho havia fet amb altres dones, tot i que sense tocar la zona genital, fent sentir a les dones paralitzades i en una situació violenta.