Campanya de Nadal de control d’alcohol i drogues a conductors

Des de les set del matí de demà fins a les set de la tarda de l’1 de gener la policia desenvoluparà la campanya de Nadal contra la conducció sota els efectes de l’alcohol i les drogues. Els controls específics es faran durant tot el període de festes “amb la finalitat de millorar la seguretat a les carreteres i disminuir la sinistralitat”, segons recalca el servei d’ordre en un comunicat, insistint que s’alerta de l’inici de la vigilància “amb la voluntat de dissuadir i prevenir aquestes conductes de risc”.

La policia ressalta que suposa un perill conduir després de consumir begudes alcoholòliques o substàncies estupefaents, tant per al conductor com per a la resta d’usuaris de la xarxa viària. I alerta que els conductors de bicicletes, patinets o altres vehicles de mobilitat personal estan obligats a respectar el Codi de Circulació “i no estan exempts de les conseqüències administratives i penals per conduir sota els efectes de l’alcohol o les drogues”, i que seran arrestats si superen els límits establerts. El cos de seguretat recorda que el límit que comporta la detenció és de 0,87 grams d’alcohol per litre de sang.