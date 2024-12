Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Acció referma el suport a l'acord d'associació, després d'haver celebrat la tercera assemblea general dimarts 10 de desembre. La trobada va girar al voltant de l'acord amb la Unió Europea "i els beneficis que aquest pot aportar per Andorra", segons el comunicat del partit. Durant el debat, "tant els participant com els ponents" van arribar a la conclusió que l'acord és "una eina clau" per al futur del país. "Nosaltres podem defensar l'acord perquè hi creiem i l'hem treballat", va assegurar Judith Pallarés. Noelia Souque va anar més enllà i va afirmar que "és el millor acord mai negociat a la Unió Europea, i països com Suïssa l'agafen com a referent".