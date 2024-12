Tres detinguts per possessió d’amfetamina i altres drogues el cap de setmana

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

La policia va arrestar al llarg del cap de setmana tres turistes per possessió d’estupefaents. La primera de les detencions es va produir a la frontera amb França, quan un home de 37 anys es disposava a entrar al Principat amb 5,72 grams d’amfetamina i 1,74 grams de ketamina, motiu pel qual els agents el van detenir. Al mateix indret, però durant la tarda de divendres, el cos va escorcollar el vehicle d’una dona, de 28 anys, on van trobar dos embolcalls amb cocaïna, aproximadament uns 1,6 grams i 4,3 grams de marihuana. L’últim arrest es va produir la matinada de dissabte, al Pas de la Casa. Els agents van haver d’intervenir després de rebre un avís per alteració d’ordre públic a un local d’oci nocturn. Segons informa la policia, l’home, de 28 anys, estava creant aldarulls i en el moment de la detenció li van trobar un embolcall amb 1,3 grams de cocaïna. Tots tres turistes estan acusats com a presumptes autors d’un delicte contra la salut pública.