Roba, joguines i complements solidaris als Encants d'Unicef

Roba i complements de segona mà, objectes de luxe, joguines... aquests són alguns dels productes per a dona, home i infant que es poden trobar als Encants d'Unicef, una acció solidària que arriba a la catorzena edició amb la intenció de recaptar fons per als projectes globals d'Unicef. Aquest dimarts s'ha donat el tret de sortida a la cita, que es podrà visitar fins dijous a The Embassy, a l'avinguda Meritxell.

"Tots els fons recaptats van directament als projectes globals" de l'ONG, ha destacat la presidenta del comitè d'Andorra per l'Unicef, Marianela Vila, que ha afegit que a altres edicions la recaptació es destinava a algun projecte concret però que en aquesta ocasió han pensat que "el fons global és també important", ja que es destina a accions com la vacunació, l'educació o les emergències, com són les guerres.

La cita arrenca sense que des de l'ONG s'hagin marcat un objectiu de diners a recaptar concret, ja que també posen en relleu que altres anys els Encants se celebraven els mesos d'octubre o novembre i aquesta edició s'ha posposat fins a aquest mes de desembre. Vila ha remarcat que "qualsevol recaptació és benvinguda" i ha recordat que en la darrera edició es va arribar als "8.000-9.000 euros", amb la qual cosa "si arribem a aquesta xifra o la superem estarem encantats i si no, també".

El fet que s'estigui tan a prop de les dates de Nadal ha fet pensar als organitzadors que es podrien oferir joguines "que estan en perfecte estat", tenint en compte que "potser hi ha famílies a les que també els agrada reutilitzar". "Hem pensat que podia ser un bon reclam", ha valorat Vila. Aprofitant aquestes dates nadalenques, també s'ofereix una panera valorada en 100 euros que se sortejarà el darrer dia (dijous), ja que altres anys es feien lots de belles o de complements.

La presidenta d'Unicef Andorra ha emfasitzat que aquestes edicions són possibles gràcies a tots els col·laboradors que se sumen a la causa solidària i a les voluntàries. Un d'aquests col·laboradors és The Embassy, espai que acull la cita per quarta vegada. La CEO del centre, Meritxell Marsà, exposa que per a ells és "un honor que això es pugui celebrar" a The Embassy i ha emfasitzat que per a ells és important poder mostrar aquesta "cara solidària" perquè és un dels objectius que s'han marcat. Ha valorat el fet que disposen dels espais que poden cedir a Unicef i que a més estan en ple centre d'Andorra la Vella. De fet, ha fet una crida a "tothom que passa per l'avinguda Meritxell" a acostar-se "un moment i pujar al segon pis" de The Embassy, on els Encants estan ubicats fins dijous. "És una feina fonamental la que fa Unicef i per a nosaltres és una oportunitat de col·laborar i ajudar amb el que es pugui", ha valorat la CEO de The Embassy, que també ha subratllat l'esforç que es fa des de l'ONG per muntar aquesta cita: "Aconsegueixen tot tipus de producte i qualsevol persona que passi per aquí pot trobar una cosa que li pugui agradar", ha dit.