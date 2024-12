Les estacions treballen per tenir el màxim de pistes d’esquí obertes

Verificat per

La temporada d’esquí va començar ahir de manera generalitzada a totes les estacions en una jornada de poca afluència i bones condicions de neu, segons van mostrar les imatges facilitades per Grandvalira Resorts. A l’obertura parcial de diumenge dels sectors del Pas de la Casa i Grau Roig es van afegir les pistes de Canillo, el Tarter, Soldeu i Encamp, i també les d’Arcalís i Pal Arinsal.

El personal de les estacions va treballar ahir en la retirada de la gran quantitat de neu acumulada en algunes zones i en l’adequació de les pistes per acollir els esquiadors, en un dia de ventades fortes en zones com l’estació ordinenca. Des de Grandvalira Resorts van indicar que aquesta setmana s’anirà ampliant de manera progressiva el nombre de pistes i instal·lacions per tenir els dominis esquiables disponibles de cara al cap de setmana.

L’episodi de nevades que es va iniciar dissabte va persistir ahir als cims i al nord d’Andorra, però també va arribar a Claror. La nevada va continuar fent durant tot el dia, i la previsió era que es podrien acumular fins a 10 centímetres suplementaris a les cotes més altes i cinc centímetres a 2.000 metres.

Amb les dades publicades ahir pel servei de Meterologia es posa en relleu que les estacions de la Solana i Les Fonts d’Arinsal són les que, fins al 8 desembre, més neu han acumulat. Concretament, 67 i 66 centímetres de neu, respectivament. L’estació de FEDA a Grau Roig va acumular 59 centímetres, la de Sorteny, 54, i la de Coll de Pa, 53.

Segons la previsió, demà podria tornar a nevar per sobre dels 1.200 metres, sobretot al nord.