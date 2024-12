Les estacions mantenen els forfets a un preu rebaixat fins el 22 de desembre

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Les estacions han anunciat una ampliació del període de venda dels Forfets de Temporada fins el 22 de desembre. La decisió ve presa, segons el comunicat, després de les recents nevades caigudes a Ordino Arcalís, Pal Arinsal i Grandvalira, per la qual cosa, aquells que vulguin encara estan a temps de fer-se amb els passis de temporada a un preu reduït.

En el cas de l'Andorra Pass, té un preu de 940 euros per a no residents i de 475 euros per a residents, passant a un preu de 1.300 euros i 555 euros, respectivament, a partir del 23 de desembre quan s'acabin els descomptes. El Nord Pass es pot comprar per 290 euros si ets resident, i per 730 euros per als no residents, mentre que els preus pujaran a 340 euros i 885 euros, respectivament, un cop finalitzat el període de preus reduïts.