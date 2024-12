L’esperança de vida de les dones és de 86 anys i la dels homes, de 81

Andorra té una de les xifres d’esperança de vida més elevades d’Europa amb una mitjana de 83,7 anys que supera els 81,5 anys de la Unió Europea. Tanmateix se situa per sota del global de Liechtenstein, amb 84,8 anys, i del d’Espanya, que és de 84 anys en general, segons les xifres publicades avui per Estadística corresponents al període 2019-2023.

L’informe indica que les dones han viscut una mitjana de 86,3 anys en aquests cinc anys, 86,9 en el cas del 2023, i l’esperança de vida dels homes ha estat inferior, amb 81 anys de mitjana i 82,1 durant el 2023. L’any de l’esperança de vida més baixa va ser el 2020, en plena pandèmia de la covid, quan les dones van arribar a 82,5 i els homes a 79,4. La comparativa per països mostra que la projecció de vida més alta és la de les dones de Liechtenstein, amb 87,3 anys, seguida dels 86,7 anys de les espanyoles, en tercer lloc està Andorra, i la quarta posició és per a les franceses, amb 85,9. Per la part baixa estan els homes de Portugal, amb 79,5 anys, seguits dels de França, amb 80,1 anys, els del Principat, i després apareixen els d’Espanya, amb 81,2, els de Luxemburg, amb 81,7, i els de Liechtenstein, amb 82,5. L’esperança de vida calculada als 65 anys va ser d’una mitjana de 21,1 anys més, amb una diferència encara més acusada entre homes i dones. Per a ells va ser de 19,1 anys i per a elles, de 22,9, segons els registres. Una de les franges on més s’equilibra la previsió de vida per sexes és a partir dels 90 anys. El recull indica que del 2019 al 2023 les dones tenien una esperança de vida de 4,8 anys i els homes, de 4,1.