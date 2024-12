“La IA no ve a substituir-nos, ve a fer-nos avançar”

Pau Garcia-Milà es va fer famós als 17 anys quan va implementar eyeOS, un sistema operatiu d’instal·lació lliure que en 2014 li ho va comprar Telefónica. En l’actualitat és professor i fa xerrades com la que oferirà avui sobre les oportunitats i reptes que presenta la intel·ligència artificial per als mercats. Aquesta tindrà lloc a l’edifici Creand a les 19.00 hores i serà en col·laboració amb el director d’Inversions i Estratègia de Creand Asset Management, David Macià Pérez.

Com va arribar a la intel·ligència artificial?

Va ser fa vint anys, quan jo en tenia disset. Vaig fer el meu treball de recerca de batxillerat sobre la intel·ligència artificial conversacional. Vaig fer una espècie de guia amb la qual es podia parlar. Des d’aleshores sempre he tingut una espècie d’interès en el que anava sortint.

Com va entendre els beneficis que aquesta li podia donar a les empreses i a les start-ups?

No ho vaig entendre, ho sabia. Sabia que acabaria esdevenint alguna cosa gran. Recordo que, al principi, la percepció de la gent era que no seria per a tant. Hi havia molta crítica. Però jo pensava que una tecnologia que ha arribat fins a on ha arribat en tan poc temps es mereix donar-li una oportunitat.

I de quina manera creu que pot ajudar les empreses?

La intel·ligència artificial ens permet avançar molta feina feixuga en poc temps i alliberar-nos a nosaltres, als humans, per centrar totes les nostres energies en d’altres de més creatives. Però això és només un exemple, encara ha d’acabar esdevenint més llesta i molt més ràpida.

Quins reptes troba envers la intel·ligència artificial i les empreses?

Principalment, la responsabilitat. Perquè les empreses puguin començar a implementar-la i créixer s’ha d’entendre com funciona i per a què serveix. I és aquí, a la responsabilitat del ciutadà, on hi ha un espai que s’ha de treballar, perquè hi ha molt desconeixement.

Realment un treballador ha de tenir por de la intel·ligència artificial?

No. Un treballador no hauria de tenir cap tipus de temor perquè la IA no està creada per substituir, sinó per fer-nos avançar més ràpids en les nostres feines.

A Europa s’estan fent moltes regulacions per treballar el seu ús.

Europa ens explica en la seva guia molts exemples de què es pot fer a nivell responsable per treballar-hi, però el més important és el rol que nosaltres adquirim com a usuaris. A la xerrada d’avui, de fet, parlo una mica de tot això. Perquè és que realment l’ús responsable no és més complex. És, simplement, ser conscient que la intel·ligència artificial té unes limitacions i no cal arribar-hi. Perquè, al final, podem estar generant que els resultats erronis, que sabem que ho són, acabin donant una falsa sensació als usuaris. Les denominades fake news.

I creu que en el cas andorrà les empreses tenen la perspectiva d’integrar aquesta intel·ligència artificial?

Andorra ha tingut sempre una gran capacitat per posicionar-se. Generalment, ho ha fet molt en les últimes grans onades tecnològiques. Al blockchain es va apostar de manera molt forta pel talent i per les inversions. Per tant, és una oportunitat de cara al futur perquè la intel·ligència artificial no és una moda o una promesa. Andorra esdevindrà un hub europeu d’innovació ajudat, també, per la legislació pròpia. Al final, el Principat pot estar promocionant la inversió des d’una perspectiva una mica més lliure que la resta de països que sí que estan subjectes a les limitacions que posarà Europa.