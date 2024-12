La IA i el seu impacte en els mercats centra la conferència de Creand Crèdit Andorrà

Publicat per Agències Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

Creand Crèdit Andorrà ha celebrat aquest dimarts una nova sessió del cicle d'Educació Financera que, sota el títol 'Intel·ligència artificial i mercats: oportunitats i reptes per al 2025', ha servit per explicar la importància que representa per als inversors entendre la IA i com han de posicionar els seus estalvis per aprofitar-se d'aquest fenomen de cara a l'any vinent. La conferència, en la qual han assistit unes 200 persones, ha anat a càrrec del director d'Inversions i Estratègia de Mercats de Creand Asset Management a Andorra, David Macià, i del co-CEO i cofundador de Founderz, partner mundial de Microsoft en formació d'IA, Pau Garcia-Milà.

La intervenció de Garcia-Milà ha girat al voltant de les dues cares de la intel·ligència artificial en una sessió pràctica en què ha creat i llançat una start-up en pocs minuts utilitzant eines d'IA. L'exemple, doncs, ha servit per demostrar que "hem de deixar de veure la IA com a una tecnològica per veure-la com un canvi en la manera de treballar", i ha incidit en la importància de "crear valor" mitjançant aquesta eina sempre que s'utilitzin aplicacions permeses en la legislació dels mercats on s'operi. Així ha afegit que "la intel·ligència artificial ens ha de permetre tenir més temps per fer coses importants, per fer coses més humanes com pensar, per dedicar temps al que realment aporta valor. En definitiva, podem dir que la IA ens fa més humans".

Per la seva banda, Macià ha explicat que les borses s'han bifurcat entre les empreses relacionades amb la IA generativa i les que no hi estan relacionades. Per als inversors, doncs, "entendre aquest fenomen és crucial per posicionar adequadament les seves carteres". En aquest sentit, ha posat en relleu que la IA generativa es troba en fase de desenvolupament i, per tant, "moltes de les aplicacions que triomfaran segurament encara no existeixen" i hi "ha d'haver-hi un punt de prudència" a l'hora d'invertir.

També ha afegit que “cal tenir cura del preu al que es paga per invertir en algunes d’aquestes empreses”. I ha remarcat que “cal diversificar en subtemàtiques i en diverses empreses de cada una. Una opció és fer-ho també via mercats privats com el private equity o el venture capital, per exemple”. El director d’Inversions de Creand Crèdit Andorrà ha parlat també sobre altres condicionants i tendències que es poden esperar de les borses el 2025.

En aquest sentit, ha explicat que “a nivell mes general, creiem que cal invertir en actius reals, ja que el gran enemic de l'inversor és la inflació. Però cal ser selectiu, perquè "hi ha molta dispersió dins de la renda variable. Darrere dels índex s'amaguen ja excel·lents oportunitats d’inversió a mig i llarg termini que podem aprofitar. Pensem també que l’entorn actual pressiona els tipus a llarg termini a l'alça i afavoreix al dolar”. Ha conclòs la seva intervenció afirmant que “cal estar molt atents perquè hi haurà bones oportunitats durant l'any per invertir en bons actius a preus interessants”.