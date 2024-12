Govern mantindrà el Museu Nacional de l'Automòbil a Encamp

Publicat per Agències Verificat per Creat: Actualitzat:

La ministra de Cultura, Joventut i Esports, Mònica Bonell, ha anunciat aquest dimarts durant la Presentació del Pla Estratègic de Museus i Monuments 2024-2030 en què també han participat el director del Departament de Promoció Cultural, Joan-Marc Joval, i la cap d'àrea de Museus i Monuments, Rut Casabella, que el Govern té la voluntat de mantenir el Museu Nacional de l'Automòbil a Encamp. No obstant això, Bonell ha comentat que, des del comú i des de la propietat, s'està explorant la possibilitat de crear un nou espai ubicat davant de l'actual comú. "És una iniciativa que es treballa conjuntament amb el comú d'Encamp. Aquest projecte té com a objectiu millorar l'espai actual i, alhora, obrir la porta a futures ampliacions per potenciar la visita i el valor cultural del museu", ha destacat Bonell, qui ha afegit que el museu compta amb una col·lecció riquíssima que necessita una gestió més eficaç i que, de fet, aquesta proposta, en tot cas, l'estaria contemplant el comú encampadà de cara a finals de mandat.

De fet, durant la presentació del Pla, la titular de la cartera de Cultura també ha fet referència al Museu Nacional, i ha recordat que ja estava contemplat a l'anterior pla estratègic, que sempre ha estat una prioritat pel Govern, i que fa més de 24 anys que es troba en procés de desenvolupament. "De cara al 2025, volem compartir tota la informació recollida amb la ciutadania a través d'un procés participatiu, amb l'objectiu de complementar el treball realitzat fins ara. Així, per al pressupost del 2026, podrem començar l'execució del projecte amb els capítols corresponents i definir una partida pressupostària", ha indicat Bonell, qui també ha avançat que s'ha d'acabar de detallar a través de quina plataforma es faria aquesta consulta. "Nosaltres, en cap moment, ens hem amagat. Crec que des de l'inici de la legislatura, el Govern ha deixat clar que el millor lloc per al Museu Nacional és davant del Govern, en un espai propietat del comú d'Andorra la Vella. En aquest sentit, estem en contacte per parlar-ne", ha afegit.

Durant la presentació, Bonell ha explicat que el nou Pla Estratègic per al període 2024-2030 respon a la voluntat de renovar l'antic pla. En aquest sentit, el nou pla, a més dels museus, també inclourà els monuments, ja que, com ha indicat Bonell, s'ha demostrat que el 41% dels visitants de museus també visiten monuments. "Aquests monuments formen part de la candidatura que presentarem al 2026 davant de la UNESCO. Són béns materials que testimonien la configuració del coprincipat. Per tant, els incloem per reconèixer la seva importància", ha detallat Bonell, que ha afegit que cada monument serà tractat de manera específica, oferint una oferta de valor per a cadascun amb una mirada global i una anàlisi individualitzada.

Per la seva part, Joval i Casabella han mencionat que el nou Pla comptarà amb un total de nou línies estratègiques: una nova perspectiva sobre els monuments, un nou lideratge per a tres museus nacionals (Farga Rossell, Espai Columba i Museu Nacional de l'Automòbil), museus de comunitat i consolidats, col·leccions dels museus nacionals accessibles, coneixement dels nostres visitants, imatge dels museus nacionals, professionalització dels serveis II, museus nacionals al món II i un museu nacional de país. A més, han subratllat que es treballarà per consolidar els museus com a espais de comunitat, tot integrant-hi la perspectiva de gènere i la diversitat cultural. "Aquesta perspectiva implicaria analitzar totes les activitats i exposicions de l'àrea de Museus i Monuments, així com els objectes i les narratives establertes en els museus. La idea és revisar aquests relats des d'una perspectiva de gènere, destacant, per exemple, els personatges femenins de la història que sovint no han rebut l'atenció i importància que mereixen, malgrat el seu paper fonamental", ha comentat Joval.

A més, el nou Pla també detalla un seguit d'accions que es pretenen dur a terme a curt, mitjà i a llarg termini. Per exemple, a curt termini es preveu crear plans específics per a escoles i visites familiars per ajudar a comprendre millor les exposicions i els monuments, continuar amb la digitalització de les col·leccions dels museus, i realitzar anàlisis per determinar què funciona o no en les activitats didàctiques. A mitjà termini, es vol millorar l'anàlisi de públics, impulsar la web del Museu Postal i establir complicitats amb agents externs. Finalment, a llarg termini, es preveuen accions com la integració de totes les col·leccions en una plataforma digital centralitzada, continuar treballant amb restauradors per garantir la conservació dels objectes exposats, optimitzar la comunicació i analitzar l'impacte cultural i social dels museus i monuments per entendre la seva repercussió en la societat.

Davant d'una pregunta formulada per la premsa sobre la nova ubicació del Museu Thyssen, Bonell ha mencionat que, tot i que el museu ha aportat valor a la part alta d'Escaldes-Engordany durant molts anys, l'espai actual s'ha quedat petit per a les seves necessitats. En aquest sentit, la titular de la cartera de Cultura ha comentat que el trasllat a l'espai Node, actualment, es troba en fase d'estudi i d'encaix. "Es va acordar que dues persones, el director de fundacions i un dels patrons, el senyor Guillermo Cervera, seran les encarregades de treballar amb Andorra Telecom per veure les possibilitats de traslladar el Museu Thyssen a aquest espai... i ja es decidirà definitivament la decisió de tots els membres del patronat", ha concretat Bonell.