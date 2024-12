França aixeca el tancament de la frontera del Pas

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

El trànsit cap a França va quedar restablert passat el migdia d’ahir. Les autoritats franceses van anunciar el final del tancament de l’RN22 que es va decretar dissabte a les 15 hores, tot i que només es va permetre la circulació de vehicles lleugers i va quedar prohibit el pas de camions i autobusos que superin les 19 tones. La prefectura de l’Arieja va avisar diumenge que la via estaria tallada almenys fins al migdia i que es restabliria la circulació després de fer tir d’allaus per garantir la seguretat per la zona. Els turismes han de portar equipaments per accedir a territori francès.

Dins d’Andorra calien equipaments per arribar a Arcalís i al Pas i a partir de Pal.