FEDA vol per a 2030 un cent per cent d’energies renovables

L’objectiu de FEDA és assegurar que el 100% de l’electricitat produïda per l’empresa al 2030 sigui d’origen renovable. En l’actualitat, aquesta representa el 74%, tal com ha explicat el director general de FEDA, Albert Moles, en el tradicional dinar que l’empresa organitza per a fer balanç de l’any. Preguntat per la nova connexió elèctrica amb Espanya, Moles ha categoritzat l’acord de “molt positiu”, ja que és “la part d’energia necessària per a complimentar la produïda” per FEDA.

D’igual manera, el director d’Operacions i Noves Infraesteuctures, Jordi Travé, ha assenyalat que l’ens tanca l’any produint el 24% de la demanda energètica del país. L’objectiu és arribar a cobrir un terç de la cobertura total amb els recursos propis. Una cobertura que varia segons l’estació de l'any ja que en els punts més baixos pot arribar al 50%, però en els quals la demanda creix, aquesta es queda al voltant del 15%.