Espot i Illa acorden estrènyer llaços de col·laboració

Trobada d’alt nivell entre el cap de Govern i el president de la Generalitat a Barcelona. Xavier Espot va visitar ahir el Palau de la Generalitat per atendre la reunió oficial amb Salvador Illa que no va poder tenir lloc el sis novembre passat (es va haver de suspendre per motius que no van transcendir). Finalment, ahir al matí, els dos dirigents van poder trobar-se a la seu del govern català per tractar els assumptes que impliquen bilateralment Andorra i Catalunya. La conclusió concisa de la reunió va ser la de reforçar la col·laboració entre els dos territoris. Les relacions institucionals entre Andorra i Catalunya ja són bones i intenses –“excel·lents”, segons Espot–, però el cap de Govern i Illa van convenir en el fet que cal fer més passos endavant. “Compartim àmbits prioritaris com ara la promoció i la projecció exterior de la llengua catalana, la millora de les infraestructures –especialment l’aeroport– i les connexions terrestres amb l’Alt Urgell, la sanitat, el desenvolupament econòmic, el treball, el medi ambient, l’agricultura i la cooperació transfronterera, entre d’altres”, va indicar Espot.