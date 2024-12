Educació avança els horaris de les línies de transport escolar per la nevada de demà

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Educació avançarà i desdoblarà els horaris d'algunes línies de transport escolar davant la previsió de nevades anunciada per demà, 11 de desembre al matí. Aquesta afectarà als centres escolars de l'EF Santa Coloma i del Sant Ermengol. Les famílies inscrites al servei d'avisos per SMS, i que estiguin afectades pels canvis, rebran la informació per aquest canal. També es preveuen afectacions en els busos i vehicles d'altres línies.