Denuncien una saig per agafar objectes de pisos embargats

Una denúncia que va ser presentada a la Policia el passat dia 3 acusa una saig d’apropiar-se d’objectes i articles d’alguns pisos que ha embargat. L’acusació és greu perquè es tracta d’una persona jurada. Fonts properes al cas van indicar ahir que, precisament per aquest motiu, no està clar si la denúncia passarà al departament d’investigació de la policia, o bé directament a la fiscalia.

Encara que la denúncia és recent, els fets es remunten al juny del 2020, després de la pandèmia, i en aquesta s’indica que s’ignora si s’està reproduint la mateixa actitud en l’actualitat. L’exparella de la saig és qui l’assenyala i aclareix que en alguna ocasió ell va estar present en aquests fets. Les fonts detallen que es tracta de pisos que havia embargat i s’enduia objectes com mobles, televisors, videoconsoles. En definitiva, material dels propietaris. El primer edifici a què es refereix la denúncia s’anomena Ginesta de Ransol (Canillo), on presumptament la càrrec jurat s’hauria apropiat d’uns mobles per a la seva filla.

Més tard presumptament va fer el mateix a un pis d’Hort de Godí (a la zona de Vila d’Encamp) i en un altre ubicat a Sant Antoni, a la Massana. L’exmarit detalla que la saig estava acompanyada per uns amics i va convidar el fill menor d’aquests a emportar-se una consola, a la qual cosa els pares es van negar rotundament. La saig, sempre segons la versió de les fonts, que al·ludeixen al contingut de la denúncia, hauria replicat que no passava res perquè no existia un inventari i, per aquest motiu, el Govern i la Batllia difícilment podrien sospitar que faltaven objectes dels pisos que s’havien de posar a subhasta perquè prèviament havien estat embargats per la saig. El pare d’aquesta família és un policia en actiu, i juntament amb la seva esposa van desaprovar aquesta acció fins al punt que van marxar i van indicar que actuarien si tenien constància que es repetia. En el document que està en mans de la policia s’indica que familiars propers a la saig estan al corrent d’aquestes apropiacions.

TESTIMONIS

L’exparella sentimental aporta el nom de diverses persones que afirma que poden corroborar la seva greu acusació –entre elles l’agent de policia– i d’altres –tres homes– que, segons es descriu, van ajudar-la a carregar mobles en una furgoneta blanca. També s’assenyala que té la sospita que encara continua fent el mateix, segons van explicar ahir les fonts. La policia ha de decidir ara com la tramita.