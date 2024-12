Campanya de Nadal de control d'alcohol i drogues a conductors

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

A les set del matí del dijous 12 de desembre i fins a les set de la tarda de l'1 de gener desenvoluparà la policia la campanya de Nadal contra la conducció sota els efectes de l'alcohol i les drogues. Els controls específics es faran durant tot el període de festes "amb la finalitat de millorar la seguretat a les carreteres i disminuir la sinistralitat", segons recalca el servei d'ordre en un comunicat, insistint que s'alerta de l'inici de la vigilància "amb la voluntat de dissuadir i prevenir aquestes conductes de risc".

La policia ressalta que suposa un perill conduir després de consumir begudes alcoholòliques o substàncies estupefaents, tant per al conductor com per a la resta d'usuaris de la xarxa viària. I alerta que els conductors de bicicletes, patinets o altres vehicles de mobilitat personal (VMP) estan obligats a respectar el Codi de Circulació "i no estan exempts de les conseqüències administratives i penals per conduir sota els efectes de l'alcohol o les drogues" i seran arrestats si superen els límits establerts.

El cos de seguretat recorda que els límits que comporten la detenció són 0,87 grams d'alcohol per litre de sang i de 0,57 en el cas dels conductors professionals. I especifica que les taxes entre 0,81 i 0,86, i entre 0,51 i 0,56, no són motiu d'arrest però se sancionarà o derivarà el dossier a la Batllia en funció de la simptomatologia i les circumstàncies del control. I les conseqüències per als professionals són multes de 1.200 a 6.000 euros, dos anys de presó, retirada del carnet durant un màxim de quatre anys i inhabilitació per exercir de xofer de fins a quatre anys. Per als conductors no professionals la sanció és de 300 a 3.000 euros, pena de presó o arrest de fins a un any i retirada del carnet de fins a tres anys, detalla la policia. Les mateixes penes i multes s'apliquen per als positius per consum d'estupefaents.

La sanció administrativa s'aplicarà als conductors que donin taxes igual o superior a 0,57 i fins a 0,80, i en el cas de xofers professionals el límit oscil·la entre 0,02 i 0',5. Aquestes infraccions es castiguen amb suspensió del permís de conduir durant un màxim de dos mesos i sanció de 400 euros.

El servei d'ordre remarca que els conductors que es neguin a fer-se les proves que els requereixin els agents s'enfronten a una pena de presó o arrest que pot arribar a un any, a una multa de 600 a 3.000 euros, el doble en el cas de professionals, i a la retirada del permís de conduir per un màxim de tres anys, o de quatre per a xofers professionals.