La Cambra reclama més polítiques públiques de foment del teixit productiu

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

La Cambra de Comerç, Indústria i Serveis d'Andorra (CCIS) destaca que l'economia ha mantingut el creixement en el primer semestre de l'any i les empreses mantenen les expectatives optimistes en tots els sectors amb la construcció i els serveis al capdavant, segons les conclusions dels resultats de l'enquesta de clima empresarial del primer semestre del 2024. L'entitat demana que per consolidar i incrementar el creixement potencial de l'economia "és fonamental impulsar polítiques públiques que fomentin un teixit productiu més competitiu i resilient". I apunta que per aconseguir-ho s'han centrar els esforços en àmbits en què hi ha més marge de millora, com: la transformació digital, la inversió en recerca i innovació, i el desenvolupament de competències dels treballadors, elements clau per fer més eficient i productiva l’economia. Alhora que qualifica com "imprescindible simplificar les traves burocràtiques, fomentar l’emprenedoria i ajustar l’oferta educativa a les necessitats canviants del mercat laboral", segons exposa en un comunicat.

La Cambra recalca que les pimes necessiten suport i incentius per accelerar la integració de tecnologies digitals en els seus processos productius i organitzatius i esmenta el Programa de digitalització d'empreses com "una eina molt valuosa" per avançar en aquesta modernització. L'entitat assegura que aquestes accions s'han de complementar amb mesures com "millorar els instruments fiscals per promoure la innovació i la digitalització, així com la formació en aquests àmbits, i facilitar l’expansió internacional a través de la incorporació de tecnologies digitals per garantir transaccions eficients i una adaptació òptima a les necessitats del mercat global, entre altres aspectes".

L'informe del primer semestre indica que l'economia "ha continuat donant mostres de fortalesa i ha aconseguit mantenir un creixement sòlid, malgrat el context macroeconòmic advers", segons les respostes de 796 empreses de la indústria, la construcció i els serveis, en un treball de camp efectuat durant el juliol i l'agost. I recorden que Estadística ha xifrat l'augment del PIB real andorrà en un 1,7% interanual durant el segon trimestre del 2024.

Els resultats atribueixen el dinamisme de l'economia andorrana a l'evolució favorable del consum privat, impulsat "pel vigor del mercat laboral i del creixement demogràfic" i a "l'excel·lent comportament del turisme, que continua registrant xifres rècord i es reforça com un pilar bàsic de l'impuls econòmic". I destaquen que la construcció ha continuat liderant el creixement durant la primera meitat de l'any 2024, malgrat l'ajust significatiu del mercat immobiliari i l'augment dels costos financers. Els serveis també han continuat amb un impuls notable i han contribuït de forma destacada a l'estímul de l'activitat econòmica. Dins el sector terciari, sobresurt el dinamisme de les activitats financeres, professionals, tecnològiques i tècniques, i les relacionades amb l'educació i la sanitat. També els serveis vinculats a l'hoteleria i al turisme han seguit experimentant una demanda molt elevada, encara que, com era d'esperar, el ritme s'ha moderat en comparació amb els forts augments del 2023.

La Cambra alerta que el comerç al detall "ha continuat mostrant un ritme d'avanç més aviat discret, pròxim a l'estancament" i que la recuperació de la indústria s'ha mantingut dèbil i més lenta que la del conjunt de l'economia.

Previsions

Les perspectives per al 2024 anuncien la continuïtat del comportament expansiu de l'economia, "amb un ritme de creixement que es podria situar per sobre de l'esperat a principis d'any", que era d'una pujada de l'1,8%. L'informe afirma que aquesta evolució positiva es basa en el manteniment de la fortalesa del mercat de treball, la moderació gradual de la inflació i les condicions més favorables de finançament, que afavoriran un millor comportament del consum i de la inversió.