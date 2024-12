Agricultura crea un espai per acollir colònies de gats

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Aquest dimarts s'ha presentat un nou espai destinat a acollir les colònies de gats del Principat. Es tracta d'una infraestructura, ubicada prop del Centre de Protecció Felí, creada amb un contenidor per a la recollida de vidre reciclat. Aquest nou espai, fet amb fibra de vidre, donarà resguard als gats a la zona de la Borda Vidal de Sant Julià. "Donem una segona vida a materials que segurament serien reciclats i a més permetem poder controlar en un sol espai els gats comunitaris", ha explicat el ministre de Medi Ambient, Guillem Casal, durant la presentació.

El contenidor s'ha adaptat amb dues portes basculants per a l'entrada dels gats i una altra porta, més gran, perquè les cuidadores puguin accedir a l'interior, equipat amb menjadores, abeuradores i llits. Aquesta proposta, segons Casal, és una prova pilot per poder presentar-la a la resta de comuns i aplicar-la a les parròquies. A més, el ministre ha recordat que el Govern ha fet una inversió de 20.000 euros per a les reformes del Centre de Protecció Felí.