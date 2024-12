La taxa d'ocupació baixa fins al 83,7% durant el tercer trimestre

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

La taxa d'ocupació al Principat es manté per sobre del 80%. Tot i la lleugera disminució de 0,5 punts respecte al mateix període de 2023, i de 0,1 punts respecte el segon trimestre, la taxa d'ocupació se situa en un 83,7%, de la població d’entre 15 i 64 anys, tal com ha informat el departament d'Estadística. El nombre d'ocupants s'estima en 53.091 persones. Per sexes, la taxa d'ocupació dels homes es manté sense variació respecte l'any passat, i augmenta en 0,6 punts respecte a l'anterior trimestre. Tot el contrari amb la taxa d'ocupació en les dones, que han vist un descens d'1,1 punts en termes anuals, i de 0,8 punts respecte el segon trimestre.

La població assalariada ha augmentat lleugerament, en 0,1 punts respecte l'any anterior, i un 0,6 respecte el trimestre anterior, situant-se en 43.468 persones, el que suposa un 81,9% de la població ocupada. La taxa d'inactivitat es va situar en el 14,9% de la població, un augment del 0,1 respecte el 2023.

La taxa d'atur se situa en l'1,7% de la població activa i comptabilitza 925 persones entre 15 i 74 anys, segons les dades d'Estadística. Una xifra que suposa un increment de 0,5 punts anuals i 0,3 en termes trimestrals. Per sexes, la taxa d'atur masculina augmenta 0,6 punts tant anualment com trimestralment, mentre que la femenina 0,9 punts, respecte l'any passat.