El SAAS, condemnat a indemnitzar un pacient per mala praxi

El SAAS, solidàriament amb una asseguradora, haurà d’indemnitzar un pacient amb 78.717 euros per mala praxi. Així ho ha dictat el Tribunal Superior que ha estimat el recurs contra una sentència de la Batllia que en un principi no va donar la raó al pacient. L’home, després de la desestimació per silenci administratiu d’una demanda contra l’hospital i l’asseguradora, sol·licitava que es declarés l’existència d’una responsabilitat patrimonial de l’Administració derivada de la mala praxi que es va produir en l’atenció medicoquirúrgica que va rebre a l’Hospital Nostra Senyora de Meritxell, com a conseqüència d’una caiguda que li va produir una fractura-luxació de l’espatlla esquerra.