La papallona del boix no malmet l’arbre

Un any més, i en van quatre, passats els mesos de calor, des d’Andorra Recerca Innovació s’ha procedit a retirar les trampes per a la papallona del boix (Cydalima perspectalis) que, amb el suport del comú d’Andorra la Vella, tenen situades a Fontaneda i Enclar. Els resultats d’aquest quart any de seguiment mostren que els boixos andorrans no tenen la incidència d’aquesta espècie invasiva i que es pot descartar que els propers anys l’afectació sigui (almenys) extrema. Malgrat aquesta bona notícia, s’han detectat més insectes que mai en aquests dos indrets, malgrat que la invasió d’aquesta espècie s’ha mantingut moderada (segurament a causa de factors climàtics i d’altitud) a Andorra.