Les entitats de discapacitats volen més igualtat d’oportunitats

Publicat per Daniel Muñoz Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

El 53,1% de les persones discapacitades no poden triar com passar el seu temps lliure per la distribució dels entramats urbans. Aquesta és tan sols una de les dades extretes de l’informe publicat per l’Institut Guttmann el mes d’abril i que mostra, dies després d’haver commemorat el dia internacional de les persones amb discapacitat –3 de desembre–, la situació d’aquest col·lectiu. “No pot ser que s’estiguin fent obres a un carrer i que es facin sense adaptar”, reclama la presidenta de l’Associació de Persones amb Diversitat Funcional d’Andorra, Agustina Grandvallet. “Imagina’t. De sobte, et quedes allà enganxada amb la cadira de rodes i caus malament. Després, em tocaria gastar les meves energies i les meves hores lliures si estic treballant per anar a fer la reclamació al comú pertinent per una cosa que hauria d’estar adaptada”, explica.