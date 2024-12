Espot i Illa acorden intensificar la col·laboració entre ambdós territoris

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

El cap de Govern, Xavier Espot, i el president de la Generalitat de Catalunya, Salvador Illa, han acordat intensificar les relacions institucionals per impulsar la col·laboració entre els dos territoris, després de la reunió que han mantingut aquest matí al Palau de la Generalitat. Durant la trobada, s'han instat a reprendre el calendari de reunions periòdiques per tal d'"avançar en termes de col·laboració transfronterera i donar continuïtat als treballs realitzats en el marc dels diferents grups temàtics creats per afrontar els reptes compartits". Espot ha convidat Illa a visitar Andorra durant el 2025, per celebrar la pròxima reunió.

El cap de Govern i el president de la Generalitat han volgut recordar els vincles que uneixen Catalunya i el Principat, fent èmfasi en l'elevat nombre de turistes catalans a Andorra, els fronterers catalans que treballen al país, gairebé 1.800 persones que cada entren al país, o els joves andorrans que estudien a Catalunya. Espot ha destacat que els dos territoris "compartim àmbits prioritaris, com són la promoció i projecció exterior de la cultura i llengua catalanes, la millora de les infraestructures, especialment l’aeroport i les connexions terrestres amb l’Alt Urgell, la sanitat, el desenvolupament econòmic, el treball, el medi ambient i el patrimoni natural, l'agricultura i la cooperació transfronterera, entre d'altres", segons informa el Govern en un comunicat.