Allaus provocades a Arcalís

El COEX ha compartit un vídeo a les seves xarxes socials mostrant com provoquen els allaus per prevenció. D'aquesta manera, garanteixen la seguretat a les carreteres. En aquest cas, les tasques on fan tirs preventius per controlar les acumulacions de neu, són a la carretera general d'accés a Arcalís, on porten treballant des d'ahir a la nit. Des del departament recomanen revisar l'estat de les carreteres abans de circular.