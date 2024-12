Acord amb la Delegació del Govern d'Espanya per crear un grup de treball sobre qüestions migratòries

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Xavier Espot i Carlos Prieto, delegat del Govern d'Espanya, s'han reunit aquest matí amb l'objectiu de reforçar la cooperació transfronterera entre les dues administracions I han arribat a un acord per la creació d'un grup de treball que abordi les qüestions migratòries. Aquest grup estarà format per un representant de l'executiu andorrà i per membres de la Secretaria d’Estat de Migracions del Ministeri d’Inclusió, Seguretat

Social i Migracions, de la Secretaria d’Estat de Seguretat del Ministeri d’Interior i de la Delegació del Govern espanyol a Catalunya, per la banda d'Espanya. Un dels punts que tractarà aquesta comissió serà sobre com agilitzar els permisos de residència i treball dels nacionals andorrans a Espanya.

Un altra dels temes que abordaran serà la situació de l’Aeroport d’Andorra-La Seu, del qual, Prieto ha assegurat que "els vols provinents de països de fora de l’espai Schengen podran operar des de l’Aeroport sota el control i supervisió de la Guàrdia Civil i la Policia Nacional". Xavier Espot, per cloure la reunió, ha convidat el delegat espanyol a reunir-se al Principat en una nova trobada.