Sopar benèfic per als damnificats per la dana a València a l’Hermitage

Andorra i Pirineus s’han adherit a la iniciativa solidària Des de València Per a València i organitzaran un sopar benèfic el pròxim 13 de desembre a l’Sport Hotel Hermitage & Spa amb l’objectiu de recaptar fons per als damnificats per la dana a la província de València. Al capdavant d’aquesta iniciativa solidària hi ha els cuiners valencians Ricard Camarena, Quique Dacosta i Begoña Rodrigo, en col·laboració amb l’Associació Valenciana d’Empresaris (AVE), i secundats per desenes cuiners que també participaran en aquesta acció des d’Espanya i diverses parts del món. El sopar en el restaurant Hermitage Tradició serà un més dels que es faran de manera simultània a tot el món, amb un únic objectiu: aconseguir fons per a recuperar part del teixit empresarial de la zona devastada i tractar de mantenir l’ocupació. El 100% del recaptat en el sopar benèfic es destinarà íntegrament als perjudicats per la dana.