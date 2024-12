La policia promourà un concurs el 2025 per renovar el parc de vehicles

L’any 2025 s’acaba el contracte de rènting dels vehicles de patrulla (13 unitats) i la policia promourà un nou concurs per contractar els nous vehicles policials. Així s’indica a la resposta de la ministra de Justícia i Interior, Ester Molné, a la pregunta parlamentària formulada pel conseller general de Concòrdia, Pol Bartolomé, sobre el cos d’ordre. A més dels cotxes policials, l’any vinent està previst iniciar la compra dels parabales de tots els membres del cos, car la seva durada és de cinc anys i a partir del 2025 comencen a caducar de forma esglaonada.

En la pregunta, Bartolomé posava en dubte el material de la policia que qualificava d’“obsolet” i “deficitari”. Segons Molné, “el Govern no té constància que hi hagi un gran nombre de situacions en què el material resulti obsolet i deficitari; per tant, es fa difícil respondre a aquesta pregunta si no es coneix exactament la descripció del material”.

La ministra afegia que “dit això, cal informar que, pel que fa a roba, calçat i altres accessoris d’uniformitat, es disposa d’un estoc adequat i es reemplaça quan és necessari. Puntualment algun proveïdor s’ha pogut retardar en el lliurament de material; però, malgrat això, fins ara no ha suposat cap impediment per exercir la funció policial en bones condicions”.

Bartolomé preguntava també que “atesa la baixa participació en els nous edictes d’accés al cos de policia, cosa que també denota la necessitat de millorar l’atractivitat de la feina, de quina manera té previst el ministeri atraure més candidats per cada nova plaça d’agent de policia?”

Per a Molné, en primer lloc, “cal posar en relleu que s’han anat duent a terme accions per millorar l’atractivitat de la feina, com per exemple la recuperació del complement de funcions permanents per als agents que van entrar al cos després de l’any 2017”. Així mateix, el Govern “ha encarregat un estudi de les graelles del cos de policia i de la resta de cossos especials que hauria de permetre d’esbrinar si el salari actualment establert és el motiu de la baixa participació en els edictes, en els darrers anys”.

L’estudi sobre les graelles salarials, afegeix, té per finalitat dictaminar si les graelles salarials dels cossos especials compensen de manera satisfactòria les tasques que assumeixen els seus membres, tant pel que fa al salari base com pel que fa als complements retributius.